В РФ предложили ввести ответственность за преступления с использованием ИИ

По его словам, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием фейковых голосов. Злоумышленники, например, звонят от имени родственника и просят срочно перевести деньги якобы для решения неотложной проблемы. Люди, испугавшись за близких, часто попадаются на уловку.

Шейкин подчеркнул, что государство должно реагировать на такие угрозы и принять законы, которые защитят граждан от подобных технологий. Он предложил установить уголовную ответственность для тех, кто использует ИИ в преступных целях.