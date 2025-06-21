В РФ предложили ввести ответственность за преступления с использованием ИИ

Опубликовано 21 июня 2025, 20:491 мин.
В РФ предложили ввести ответственность за преступления с использованием ИИИ дипфейков
Сенатор Артём Шейкин считает, что в России пора ввести уголовное наказание за преступления, совершённые с помощью искусственного интеллекта и дипфейков. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.
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По его словам, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием фейковых голосов. Злоумышленники, например, звонят от имени родственника и просят срочно перевести деньги якобы для решения неотложной проблемы. Люди, испугавшись за близких, часто попадаются на уловку.
Шейкин подчеркнул, что государство должно реагировать на такие угрозы и принять законы, которые защитят граждан от подобных технологий. Он предложил установить уголовную ответственность для тех, кто использует ИИ в преступных целях.