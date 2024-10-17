В РФ захотели запретить измеритель скорости интернета SpeedTest из-за связи с США

SpeedTest имеет глобальное присутствие с более чем 16 000 тестовыми серверами по всему миру, что делает его популярным выбором для миллионов пользователей ежедневно. Эксперты при этом предлагают использовать отечественные аналоги, такие как «Линкметр» или QMS от Ростелекома, которые «соответствуют российским законам о защите данных».

Пока что нет правовой основы для запрета SpeedTest.