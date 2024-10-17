В РФ захотели запретить измеритель скорости интернета SpeedTest из-за связи с США

Опубликовано 17 октября 2024, 17:581 мин.
В РФ захотели запретить измеритель скорости интернета SpeedTest из-за связи с СШАРиски для пользователей и призывы к локальным аналогам
Российские власти рассматривают возможность запрета использования популярного сервиса измерения скорости интернета SpeedTest, принадлежащего американской компании Ookla, пишут «Известия». Эта инициатива, поддержанная Госдумой и ФСБ, возникла после того, как Международная академия связи (МАС) выразила обеспокоенность. По мнению президента МАС, SpeedTest собирает данные о российских сетях, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами для кибератак.
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SpeedTest имеет глобальное присутствие с более чем 16 000 тестовыми серверами по всему миру, что делает его популярным выбором для миллионов пользователей ежедневно. Эксперты при этом предлагают использовать отечественные аналоги, такие как «Линкметр» или QMS от Ростелекома, которые «соответствуют российским законам о защите данных».
Пока что нет правовой основы для запрета SpeedTest.