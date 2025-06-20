В РКН оценили состояние российской рекламы без иностранных компаний

По его словам, российский рынок адаптировался к новым условиям и сам справляется с задачами. Вся информация по рекламе передаётся без участия зарубежных игроков. Логунов подчеркнул, что при создании Единого реестра интернет-рекламы власти опирались на интересы страны и отечественного бизнеса. «И так просто, в общем-то, забыть эту работу, которую мы делали три года, наверное, было бы неправильно», — отметил он.

Он добавил, что некоторые западные компании, ранее занимавшие большую часть рынка, участвовали в информационных атаках на Россию и даже финансировали украинскую армию. По его мнению, возвращение таких компаний недопустимо.