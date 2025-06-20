В РКН оценили состояние российской рекламы без иностранных компаний

Опубликовано 20 июня 2025, 22:061 мин.
В РКН оценили состояние российской рекламы без иностранных компанийВсё отлично
Рекламная отрасль России успешно работает без участия иностранных компаний, и те пока не проявляют желания вернуться. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Владимир Логунов на Петербургском экономическом форуме, его слова приводит ТАСС.
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По его словам, российский рынок адаптировался к новым условиям и сам справляется с задачами. Вся информация по рекламе передаётся без участия зарубежных игроков. Логунов подчеркнул, что при создании Единого реестра интернет-рекламы власти опирались на интересы страны и отечественного бизнеса. «И так просто, в общем-то, забыть эту работу, которую мы делали три года, наверное, было бы неправильно», — отметил он.
Он добавил, что некоторые западные компании, ранее занимавшие большую часть рынка, участвовали в информационных атаках на Россию и даже финансировали украинскую армию. По его мнению, возвращение таких компаний недопустимо.