В РКН по новому закону зарегистрировались более 49 000 страниц в соцсетях

Опубликовано 28 декабря 2024, 17:461 мин.
В РКН по новому закону зарегистрировались более 49 000 страниц в соцсетяхС аудиторией выше 10 000 человек
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) зарегистрировала более 49 000 страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 000 пользователей, пишет ТАСС. Через Госуслуги ведомство получило более 135 000 заявлений, из которых более 30 000 были отклонены, говорится в пресс-релизе.
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Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в начале этого года, обязывает владельцев публичных каналов и страниц с более чем 10 000 подписчиков предоставлять идентификационные данные в Роскомнадзор. Это требование вступило в силу 1 ноября 2024 года.
С 1 января 2025 года рекламодателям будет запрещено работать с незарегистрированными страницами и каналами. Роскомнадзор будет иметь право блокировать доступ к аккаунтам, не соответствующим требованиям.
В настоящее время штрафы за отсутствие регистрации не предусмотрены, но соблюдение требований станет решающим фактором для сохранения видимости и доходов от рекламы.