В РКН по новому закону зарегистрировались более 49 000 страниц в соцсетях

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в начале этого года, обязывает владельцев публичных каналов и страниц с более чем 10 000 подписчиков предоставлять идентификационные данные в Роскомнадзор. Это требование вступило в силу 1 ноября 2024 года.

С 1 января 2025 года рекламодателям будет запрещено работать с незарегистрированными страницами и каналами. Роскомнадзор будет иметь право блокировать доступ к аккаунтам, не соответствующим требованиям.

В настоящее время штрафы за отсутствие регистрации не предусмотрены, но соблюдение требований станет решающим фактором для сохранения видимости и доходов от рекламы.