В России арестовали хакера, которого разыскивало США

Министерство внутренних дел России заявило, что следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд в Калининграде. В судебных документах Матвеев напрямую не упоминается, но источник издания подтверждает арест именно его.

Матвеев связан с крупными операциями с выкупным ПО, включая Hive, LockBit и Babuk. Прокуратура США ранее предъявила ему обвинения в атаках на организации в Нью-Джерси и Вашингтоне. Его также считают основателем хакерского форума Ramp и первоначальным администратором Babuk.

Государственный департамент США предложил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Матвеева.