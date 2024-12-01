В России арестовали хакера, которого разыскивало США

Опубликовано 01 декабря 2024, 06:001 мин.
В России арестовали хакера, которого разыскивало СШАWazawaka
Власти арестовали Михаила Павловича Матвеева, также известного как Wazawaka, за участие в разработке программ-вымогателей и сотрудничество с несколькими хакерскими группировками. Он обвиняется в создании вредоносных программ для шифрования данных и требования выкупа у предприятий, пишет РИА Новости.
Министерство внутренних дел России заявило, что следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд в Калининграде. В судебных документах Матвеев напрямую не упоминается, но источник издания подтверждает арест именно его.
Матвеев связан с крупными операциями с выкупным ПО, включая Hive, LockBit и Babuk. Прокуратура США ранее предъявила ему обвинения в атаках на организации в Нью-Джерси и Вашингтоне. Его также считают основателем хакерского форума Ramp и первоначальным администратором Babuk.
Государственный департамент США предложил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Матвеева.