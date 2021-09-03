В России бесплатно раздают подписку на Apple Музыку и игры на 5 месяцев

Приложения
Сегодня в 16:05
В России бесплатно раздают подписку на Apple Музыку и игры на 5 месяцевДля новых пользователей, но и старые могут извлечь выгоду
«Связной» устроил аттракцион невиданной щедрости — новые пользователи сервисов Apple Music и Apple Arcade могут опробовать их бесплатно в течение пяти месяцев.
Чтобы получить бесплатный пробный период для Apple Music, достаточно перейти по этой ссылке. Затем она переведёт вас в приложение сервиса, и там автоматически активируется подписка. Если вы уже пользовались когда-то подпиской на Apple Music, вам дадут два бесплатных месяца:
По истечении срока тариф автоматически продлевается за 169 рублей в месяц. Подписку всегда можно отменить. Срок действия акции истекает 1 сентября 2022 года. Действительно только для Apple Music в России.
Для Apple Arcade процедура аналогичная. Эта подписка даёт доступ к более чем 200 играм без рекламы.