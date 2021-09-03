В России бесплатно раздают подписку на Apple Музыку и игры на 5 месяцев

По истечении срока тариф автоматически продлевается за 169 рублей в месяц. Подписку всегда можно отменить. Срок действия акции истекает 1 сентября 2022 года. Действительно только для Apple Music в России.

Для Apple Arcade процедура аналогичная. Эта подписка даёт доступ к более чем 200 играм без рекламы.