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В России блокируют Instagram

По решению Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура России заявила, что в стране заблокируют Instagram, дочерний сервис Meta.
В России блокируют Instagram

В своём Telegram-канале Генпрокуратура заявила, что в Instagram «распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием». Поэтому Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram.

Сообщается, что аккаунт Генпрокуратуры РФ в Instagram уже прекратил работу.

Помимо этого, Генеральная прокуратура потребовала у суда признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории Российской Федерации.

Источник: Генпрокуратура
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