В России изобрели новую альтернативу Google Pay с использованием Telegram

Если клиент согласен совершить покупку безналом, то кассиру достаточно будет набрать сумму заказа на кассе и продублировать её в диалоге с Telegram-ботом, который сформирует ссылку для оплаты.

При этом предлагается два варианта совершения быстрого платежа — с помощью QR-кода или NFC-микрочипа, то есть обычным касанием смартфона.

При первом варианте человеку будет достаточно отсканировать QR-код и произвести оплату той суммы, которую направил кассир в боте.

С NFC количество операций, а следовательно, и время оплаты сокращается. Небольшая метка-чип располагается у кассы и работает по аналогии с сервисами Apple Pay и Google Pay: клиенту будет достаточно поднести телефон к ней, чтобы активировать банковское приложение и совершить транзакцию.

Благодаря Telegram-боту, кассиру будет доступна опция проверки статуса счёта. Он получит моментальное уведомление об успешной транзакции и сможет закрыть продажу. Если оплата не прошла, то бот даст соответствующий сигнал.

По QR-коду можно также оплачивать покупки в интернете — бот поможет сгенерировать ссылку для отправки клиенту в любой удобный мессенджер.