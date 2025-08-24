В России начнут проверять сотовые номера, используемые для Госуслуг

Теперь при входе в цифровые сервисы проверят, действительно ли номер принадлежит указанному пользователю. Если номер уже не используется владельцем, его отключат от учетной записи.

Проверку будут проводить Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Планируется, что работа завершится к четвёртому кварталу 2026 года. Цель таких мер — снизить случаи кражи аккаунтов и мошенничества.

В теории, это должно помочь защитить пользователей и их данные в гос. сервисах, а также усложнит жизнь злоумышленникам.