Приложения
Сегодня в 17:47
В России нашли мошенническое приложение с маскировкой под бонусные карты
Оно снимало деньги с карты
«Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play мошенническое приложение, которое маскировалось под бонусные карты. Люди теряли деньги, используя приложение.
Приложение распространяли через фейковую рассылку в популярном мессенджере. Она содержала сообщение о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. Чтобы воспользоваться этим, предлагали скачать поддельную бонусную карту и оформить платную подписку.
Само приложение было пустышкой. При запуске пользователь видел картинку с логотипом магазина и предложением оформить карту. Если нажать на него, запускался процесс покупки. У пользователя с карты снимали деньги. «Подписка» стоила 600 рублей в неделю.
Сообщается, что приложение маскировалось под более 20 разных программ и брендов. Среди них были не только продуктовые сети. Помимо этого троянец прикидывался приложением для кастомизации тем и заставок для смартфонов.