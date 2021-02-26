В России нашли мошенническое приложение с маскировкой под бонусные карты

Приложение распространяли через фейковую рассылку в популярном мессенджере. Она содержала сообщение о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. Чтобы воспользоваться этим, предлагали скачать поддельную бонусную карту и оформить платную подписку.

Само приложение было пустышкой. При запуске пользователь видел картинку с логотипом магазина и предложением оформить карту. Если нажать на него, запускался процесс покупки. У пользователя с карты снимали деньги. «Подписка» стоила 600 рублей в неделю.

Сообщается, что приложение маскировалось под более 20 разных программ и брендов. Среди них были не только продуктовые сети. Помимо этого троянец прикидывался приложением для кастомизации тем и заставок для смартфонов.