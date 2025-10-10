В России научились выявлять опасный полимер в воде с помощью смартфона

ПолиДАДМАХ используется для очистки питьевой и сточной воды, помогая удалять взвешенные частицы. Однако при превышении норм он может оставаться в воде и превращаться в опасные соединения.

Новая методика основана на колориметрии: концентрация вещества определяется по окраске раствора. Вода предварительно фильтруется через картриджи с ионообменной смолой и ватой, где полиДАДМАХ задерживается. Затем окрашенный экстракт анализируется камерой смартфона и специальным приложением. Сравнение с градуировочной шкалой позволяет точно определить уровень химиката.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.