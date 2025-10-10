В России научились выявлять опасный полимер в воде с помощью смартфона

Опубликовано 10 октября 2025, 17:401 мин.
В России научились выявлять опасный полимер в воде с помощью смартфонаОбычный телефон
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета создали простой и безопасный способ проверки воды на содержание потенциально опасного вещества полиДАДМАХ с помощью обычного смартфона. Об этом сообщают «Известия».
ПолиДАДМАХ используется для очистки питьевой и сточной воды, помогая удалять взвешенные частицы. Однако при превышении норм он может оставаться в воде и превращаться в опасные соединения.
Новая методика основана на колориметрии: концентрация вещества определяется по окраске раствора. Вода предварительно фильтруется через картриджи с ионообменной смолой и ватой, где полиДАДМАХ задерживается. Затем окрашенный экстракт анализируется камерой смартфона и специальным приложением. Сравнение с градуировочной шкалой позволяет точно определить уровень химиката.
