В России назвали приложения, обязательные для установки на смарт-телевизоры

С 1 апреля 2021 года в России нельзя будет продавать телевизоры со Smart TV без предустановленных российских программ, утверждённых правительством. В перечень сервисов для смарт-телевизоров вошли приложения Первого канала, НТВ, «Кинопоиска», ivi, Wink, Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», Start, пишет издание «РИА Новости».

Для внесения в список сервисы оценивали по критериям популярности, государственного участия в структуре собственности владельца сервиса, наличия отечественного контента.

Всего Минцифры получило 28 заявок от сервисов. Всем требованиям соответствовала только половина.