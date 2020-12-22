Приложения
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В России назвали приложения, обязательные для установки на смарт-телевизоры
Среди них приложения Первого канала и НТВ
Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил список приложений, которые обязательны для установки на смарт-телевизоры. Это сервисы российских телеканалов и онлайн-кинотеатров.
С 1 апреля 2021 года в России нельзя будет продавать телевизоры со Smart TV без предустановленных российских программ, утверждённых правительством. В перечень сервисов для смарт-телевизоров вошли приложения Первого канала, НТВ, «Кинопоиска», ivi, Wink, Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», Start, пишет издание «РИА Новости».
Для внесения в список сервисы оценивали по критериям популярности, государственного участия в структуре собственности владельца сервиса, наличия отечественного контента.
Всего Минцифры получило 28 заявок от сервисов. Всем требованиям соответствовала только половина.