В России отменят штрафы за продажу смартфонов без предустановленных отечественных приложений

СМИ сообщают, что законопроект о моратории уже внесён в правительство и прошёл согласования с федеральными ведомствами. Будут внесены поправки в статью 14.8 КоАП РФ — «Нарушение иных прав потребителей». По ней, продажа устройств без предустановленного российского ПО наказывается штрафом для сотрудников (должностных лиц) в размере от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

По закону на всех смартфонах, продаваемых в стране, должны быть установлены сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего офиса», «Госуслуг», платёжной системы «Мир» и другие. Мораторий будет касаться устройств, ввезённых по параллельному импорту.