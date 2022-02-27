В России перестал работать Instagram

Судя по сервису DownDetector, сбои начались примерно в 10:00 по московскому времени. В основном пользователи жалуются на плохую работу приложения. Карта сбоев показывает, что жалобы поступают с территории России. Один из пользователей рассказал, что Instagram доступен ему только через VPN.

Источники также сообщают, что сбои наблюдаются у Facebook и Twitter в России. Впрочем, о проблемах с доступом к этим соцсетям люди сообщают ещё со вчерашнего дня. Роскомнадзор уже начал замедлять Facebook, а представители Twitter вчера заявили, что знают о проблемах части россиян с доступом к платформе.