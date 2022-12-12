В России перестал работать популярный VPN-сервис Surfshark. Некоторые успели оплатить его на год вперёд

Пользователи говорят, что не работают и десктопное, и мобильное приложение для Android и iOS, и расширение для браузера Chrome. У многих была оплачена подписка, судя по сообщениям в Twitter, у кого-то и на год вперёд. Пользователи говорят, что с оплаченной подпиской не могут подключиться ни к одной из стран.

Surfshark не работает в мобильных сетях МТС, Tele2, Yota и МегаФона, а также у некоторых абонентов «Билайна». Через ШПД пока есть только частичное ограничение в работе сервиса, наблюдаются проблемы с подключением.

В техподдержке Surfshark заявили, что пока не знаю причину проблем. Возврат денег для граждан РФ может быть недоступен.