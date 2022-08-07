В России появилась социальная реклама о вреде VPN

SOTA пишет, что фото было сделано в вагоне на Замоскворецкой линии.

Недавно СМИ сообщили, что Россия заняла второе место по скачиваниям VPN-сервисов в мире. Люди стали пользоваться методами обхода ограничений на фоне многочисленных блокировок ресурсов в России, которые начались после введения войск РФ на территорию Украины.