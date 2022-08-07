В России появилась социальная реклама о вреде VPN

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В России появилась социальная реклама о вреде VPNРазвешали в метро
Telegram-канал SOTA поделился фотографией социальной рекламы в московском метро. Постер явно указывает на «опасность» VPN-сервисов.
На плакате изображены злодеи в масках анонимуса и с надписью VPN, которые пытаются ограбить или что-то подкинуть пассажирам метро. Надпись гласит «Предупреждён, значит защищён».
SOTA
SOTA пишет, что фото было сделано в вагоне на Замоскворецкой линии.
Недавно СМИ сообщили, что Россия заняла второе место по скачиваниям VPN-сервисов в мире. Люди стали пользоваться методами обхода ограничений на фоне многочисленных блокировок ресурсов в России, которые начались после введения войск РФ на территорию Украины.