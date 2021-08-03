В России появилось официальное государственное приложение для подписи документов онлайн

Как отмечается, созданная в приложении электронная подпись защищена и хранится в безопасной инфраструктуре электронного правительства. Пока услуга доступна только для абонентов Tele2. Ожидается, что в ближайшее время в своих сервисах такую слугу откроют «Билайн», «МегаФон» и МТС.

Также отмечается, что с развитием возможностей приложения, в него будут добавлены опции для подписания в онлайн-режиме договоров купли-продажи транспортных средств и аренды недвижимости