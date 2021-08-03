В России появилось официальное государственное приложение для подписи документов онлайн

Приложения
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В России появилось официальное государственное приложение для подписи документов онлайнС его помощью можно бесплатно создать электронную подпись
В России появилось приложение, позволяющее бесплатно создавать электронную подпись для подписания документов в онлайн-режиме. Эта информация опубликована на сайте Министерства цифрового развития России. Пока в приложении «Госключ» есть возможность подписания только договоров на оказание услуг мобильной связи.
Как отмечается, созданная в приложении электронная подпись защищена и хранится в безопасной инфраструктуре электронного правительства. Пока услуга доступна только для абонентов Tele2. Ожидается, что в ближайшее время в своих сервисах такую слугу откроют «Билайн», «МегаФон» и МТС.
Также отмечается, что с развитием возможностей приложения, в него будут добавлены опции для подписания в онлайн-режиме договоров купли-продажи транспортных средств и аренды недвижимости