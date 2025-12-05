В России предложили ограничивать WhatsApp* выборочно, а не блокировать полностью

Степашин отметил, что в прошлом попытки полностью запрещать что-то уже приводили к нежелательным последствиям, поэтому лучше применять более аккуратный подход. Он напомнил, что WhatsApp* остаётся одним из самых популярных мессенджеров в России, поэтому важно учитывать интересы пользователей.

Роскомнадзор ранее сообщил, что ведомство уже применяет меры против WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. По данным службы, мессенджер используется для организации террористической деятельности, а также для мошенничества и вымогательства. Если компания и дальше не будет выполнять требования регулятора, сервис могут заблокировать полностью.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена