В России предложили ограничивать WhatsApp* выборочно, а не блокировать полностью

Опубликовано 05 декабря 2025, 17:151 мин.
В России предложили ограничивать WhatsApp* выборочно, а не блокировать полностьюГлава Ассоциации юристов докладывает
Бывший премьер-министр России и глава Ассоциации юристов Сергей Степашин считает, что вместо полной блокировки WhatsApp* можно ввести точечные ограничения, пишет ТАСС. По его словам, блокировать следует только те материалы, которые связаны с экстремизмом или терроризмом.
Степашин отметил, что в прошлом попытки полностью запрещать что-то уже приводили к нежелательным последствиям, поэтому лучше применять более аккуратный подход. Он напомнил, что WhatsApp* остаётся одним из самых популярных мессенджеров в России, поэтому важно учитывать интересы пользователей.
Роскомнадзор ранее сообщил, что ведомство уже применяет меры против WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. По данным службы, мессенджер используется для организации террористической деятельности, а также для мошенничества и вымогательства. Если компания и дальше не будет выполнять требования регулятора, сервис могут заблокировать полностью.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена