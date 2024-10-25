Приложения
Опубликовано 25 октября 2024, 15:57
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В России предложили создать «интернациональный форк ядра Linux» после скандала

С Линусом Торвальдсом
Растущие споры вокруг исключения российских разработчиков из мейнтейнеров ядра Linux привели к предложению: созданию «интернационального форка» ядра операционной системы с открытым исходным кодом. Это предложение было выдвинуто пользователем Хабра под ником JordanCpp.
В России предложили создать «интернациональный форк ядра Linux» после скандала
© Ferra

Предложение пришло в ответ на недавние шаги главного разработчика ядра Linux, Линуса Торвальдса, по вычёркиванию российских разработчиков из списка мейнтейнеров в проекте. Это решение вызвало широкие дебаты в сообществе с открытым исходным кодом, многие из которых утверждают, что оно подрывает основные принципы открытого сотрудничества.

Автор предложения утверждает, что исключение разработчиков на основе их национальности или страны, в которой они работают, является прямым противоречием открытому и инклюзивному характеру программного обеспечения с открытым исходным кодом.

«Труд забираем, разработчика отменяем, запись о них удаляем» ©.

JordanCpp предлагает международный форк ядра Linux как способ обеспечить продолжение разработки без ограничений на основе «хотелок США».

Подробнее — в статье на Хабре по ссылке в источнике.

Источник:Хабр
Автор:Максим Многословный
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