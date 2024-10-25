В России предложили создать «интернациональный форк ядра Linux» после скандала

Предложение пришло в ответ на недавние шаги главного разработчика ядра Linux, Линуса Торвальдса, по вычёркиванию российских разработчиков из списка мейнтейнеров в проекте. Это решение вызвало широкие дебаты в сообществе с открытым исходным кодом, многие из которых утверждают, что оно подрывает основные принципы открытого сотрудничества.

Автор предложения утверждает, что исключение разработчиков на основе их национальности или страны, в которой они работают, является прямым противоречием открытому и инклюзивному характеру программного обеспечения с открытым исходным кодом.

«Труд забираем, разработчика отменяем, запись о них удаляем» ©.

JordanCpp предлагает международный форк ядра Linux как способ обеспечить продолжение разработки без ограничений на основе «хотелок США».

Подробнее — в статье на Хабре по ссылке в источнике.