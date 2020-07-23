В России предложили запретить оформление кредитов в приложениях

Курдесов направил письмо с предложением председателю центробанка России Эльвире Набиуллиной. В нём он просит рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские приложения.

Курдесов рассказал, что мошенники получают доступ к телефонам граждан, через мобильные приложения они оформляют на владельцев кредиты через мобильные приложения, а затем обналичивают денежные суммы. В последнее время количество таких случаев увеличилось. Доступ к приложениям злоумышленники получают различными способами. Отработанная схема, однако, остаётся неизменной.

Эльвира Набиуллина пока не прокомментировала предложение.