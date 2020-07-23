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Сегодня 15:07
В России предложили запретить оформление кредитов в приложениях
Такой метод позволяет обворовывать людей
В России предложили запретить оформление кредитов в приложениях банков. С такой инициативой выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он утверждает, что данный метод используется мошенниками.
Курдесов направил письмо с предложением председателю центробанка России Эльвире Набиуллиной. В нём он просит рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские приложения.
Курдесов рассказал, что мошенники получают доступ к телефонам граждан, через мобильные приложения они оформляют на владельцев кредиты через мобильные приложения, а затем обналичивают денежные суммы. В последнее время количество таких случаев увеличилось. Доступ к приложениям злоумышленники получают различными способами. Отработанная схема, однако, остаётся неизменной.
Эльвира Набиуллина пока не прокомментировала предложение.