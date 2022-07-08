В России предложили запретить вести бизнес в Instagram*

Как пишут СМИ, ссылаясь на текст проекта, банки и финансовые организации должны будут перестать обслуживать счета компаний, которые используют запрещённые в России соцсети.

«Запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — цитирует «Газета.ру» документ.