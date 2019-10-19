В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей

Презентация прошла на VII ежегодном всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее». Об этом пишет издание «Афише Daily», ссылаясь на организаторов мероприятия.

Создатели мессенджера показали, как работает та самая система быстрых платежей (СБП). Для примера разработчики оплатили услуги мобильной связи. Проводить платежи пользователи мессенджера смогут только после подтверждения с помощью аккаунта на «Госуслугах» и идентификации лица.

«Серафим» создатели позиционируют как безопасный сервис для госкомпаний и крупного бизнеса. Мессенджер уже можно скачать в Google Play и в App Store. Что интересно, в комментариях в магазинах пользователи жалуются на неудобный интерфейс и слабую безопасность, а также отмечают сходства с приложением aegees.