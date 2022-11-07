В России придумали, как предустанавливать программы на «параллельную» технику. Это ляжет на плечи пользователей

В России придумали, как предустанавливать программы на «параллельную» технику. Это ляжет на плечи пользователейЗакон же как-то надо соблюдать
С 1 января 2023 года в РФ будет запрещено продавать гаджеты без предустановленных отечественных программ. Эту обязанность хотели возлагать на производителей, но некоторые из них официально ушли с российского рынка. Устройства же продолжают ввозить по параллельному импорту. И как же быть в такой ситуации? Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила способ.
В АКИТ отметили, что, начиная с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов и ноутбуков будут незаконными. «Технически возможность загружать приложения появляется только после создания и регистрации персональной учётной записи. Приложения, установленные с помощью сторонней учётной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ритейла», — пояснили представители ассоциации.
Поэтому предлагается такая схема: пользователям будут давать инструкции с QR-кодом, при сканировании которого можно самостоятельно установить всех необходимые по закону программы.