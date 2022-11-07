В России придумали, как предустанавливать программы на «параллельную» технику. Это ляжет на плечи пользователей

В АКИТ отметили, что, начиная с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов и ноутбуков будут незаконными. «Технически возможность загружать приложения появляется только после создания и регистрации персональной учётной записи. Приложения, установленные с помощью сторонней учётной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ритейла», — пояснили представители ассоциации.

Поэтому предлагается такая схема: пользователям будут давать инструкции с QR-кодом, при сканировании которого можно самостоятельно установить всех необходимые по закону программы.