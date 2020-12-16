В России произошёл сбой работы Telegram

Из-за этого невозможно просмотреть новые сообщения и отправить их. Данные сервиса Downdetector подтверждают сбой. Наиболее частая проблема — Telegram не подключается. Проблемы начались примерно в 16:00 по московскому времени. На момент публикации новости приложение всё ещё не работает.

Судя по карте сбоев на Downdetector, проблемы с подключением есть у пользователей западной части России и Европы. Больше всего жалоб наблюдается от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Также много людей столкнулись с проблемами в Киеве и Германии. Впрочем, судя по комментариям на Downdetector, Telegram упал едва ли не по всему миру.