В России разработали православный «антивирус»

«Антивирус» назвали Labarum. Его разработали сотрудники IT-направления епархиального отдела по делам молодёжи. Цель программы — защитить пользователей от мошенников, которые прикидываются священнослужителями и собирают пожертвования. Расширение синхронизировано с базой мошеннических сайтов, которая основана на данных Роскомнадзора и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Если пользователь попадёт на поддельный сайт, то увидит предупреждение об этом. Базу будут расширять.

Пока расширение можно скачать только для Mozilla. В будущем поддержка появится и в других браузерах. Программа распространяется бесплатно.