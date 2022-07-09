В России разрешат продавать некоторые смартфоны без предустановленных отечественных программ

Об этом журналистам сообщили в Минцифры. Ведомство предложило ввести до конца года мораторий на штрафы за продажу устройств без отечественного ПО. Уже готов соответствующий законопроект. Изменения внесут в статью 14.8 КоАПа («Нарушение иных прав потребителей»).

Из-под действия законы выведут товары, которые включены в перечень Минпромторга для параллельного импорта. Это, в частности, устройства Apple, Asus, HP, Motorola, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, JBL и другие.