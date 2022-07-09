В России разрешат продавать некоторые смартфоны без предустановленных отечественных программ

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В России разрешат продавать некоторые смартфоны без предустановленных отечественных программВсё ради параллельного импорта
С 1 апреля 2021 года в России запретили продавать смартфоны без предустановленного отечественного ПО. Однако с тех пор обстоятельства, мягко говоря, изменились. «Известия» сообщили, что до конца года в РФ разрешат продавать некоторые устройства без предустановленного российского софта.
Об этом журналистам сообщили в Минцифры. Ведомство предложило ввести до конца года мораторий на штрафы за продажу устройств без отечественного ПО. Уже готов соответствующий законопроект. Изменения внесут в статью 14.8 КоАПа («Нарушение иных прав потребителей»).
Из-под действия законы выведут товары, которые включены в перечень Минпромторга для параллельного импорта. Это, в частности, устройства Apple, Asus, HP, Motorola, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, JBL и другие.