В России решили разблокировать Telegram

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — сообщила служба ведомства.

Новость появилась на сайте Роскомнадзора. Источники пишут, что он уже упал. Тем не менее, скриншоты сообщения успели сделать. Из них следует, что Роскомнадзор готов взаимодействовать со всеми интернет-компаниями (теперь и с Telegram), которые работают на территории страны, для оперативного пресечения распространения запрещённой информации. В ведомстве напомнили, что следят за удалением материалов с пропагандой суицида, экстремизма, терроризма, употребления наркотиков и с порнографией.

Напомним, Telegram был заблокирован на территории России с апреля 2018 года. Случилось это всё после того, как в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ по запросу. Руководство Telegram назвало это требование технически неисполнимым и противоречащим Конституции России. Мессенджер под угрозой блокировки заставляли предоставить технологию дешифровки личных сообщений пользователей. В итоге блокировка всё-таки свершилась, но Telegram продолжал относительно стабильно работать на территории России.

В начале июня Павел Дуров написал в своём Telegram-канале, что приветствует инициативу разблокировки мессенджера в России, и за два года команда приложения улучшила борьбу с терроризмом. Тайна переписки при этом не пострадала.