В России снова проблемы с мобильной связью и интернетом

Проблемы с интернет-сервисами и мобильной связью в России случаются не впервые. Один из крупнейших инцидентов был совсем недавно - российский интернет пережил масштабный сбой 14 января. Тогда СМИ писали, что причины могли быть связаны с настройкой Роскомнадзором оборудования для контроля интернет-трафика.

В ходе того сбоя были доступны лишь единичные ресурсы, например, сайт Президента России и Telegram.