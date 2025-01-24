В России снова проблемы с мобильной связью и интернетом

Опубликовано 24 января 2025, 11:491 мин.
В России снова проблемы с мобильной связью и интернетомРунета плохо
В России вновь наблюдаются сбои в работе мобильных операторов и интернета. Некоторые пользователи сообщают, что не могут использовать мобильную связь, а также сталкиваются с проблемами при загрузке сайтов и медиа в Telegram.
Очевидцы отмечают, что сбои затронули различные мобильные операторы (Билайн, Теле2, МТС, Мегафон и не только), а также работу сайтов и мессенджеров. На данный момент не все пользователи могут получить доступ к интернет-ресурсам и отправить сообщения через мессенджеры.
Проблемы с интернет-сервисами и мобильной связью в России случаются не впервые. Один из крупнейших инцидентов был совсем недавно - российский интернет пережил масштабный сбой 14 января. Тогда СМИ писали, что причины могли быть связаны с настройкой Роскомнадзором оборудования для контроля интернет-трафика.
В ходе того сбоя были доступны лишь единичные ресурсы, например, сайт Президента России и Telegram.