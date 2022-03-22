В России создадут аналог Google Play для Android-телефонов

«Мы уже сформулировали законодательную инициативу о создании российского маркетплейса. Понятно, что мы его можем сейчас создать на платформе Android в силу её большей открытости, гибкости и так далее. Поэтому работа эта уже в нескольких компаниях начата. И я уверен, что в этом смысле для пользователей Android рисков не так много», — сказал Шадаев, отвечая на вопрос, что делать, если импортные устройства «отключат».

Для пользователей Apple, по его словам, «вопросы остаются». «Мы с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании. Мы знаем, что коллеги предпринимают определённые усилия, и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store», — уточнил Шадаев. — «Поэтому мы будем надеяться, что "Айфоны" у нас в кирпич не превратятся».