В России создадут аналог Microsoft Outlook за 1,1 млрд рублей

Почтовая система должна поддерживать более 400 000 почтовых ящиков. Каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день, их средний объем оценивается в 500 килобайт. Новый сервис также должен иметь единую адресную книгу, в которой можно будет искать контакт по различным параметрам. Среди исполнителей фигурируют, например, ГК "Ай-Теко" и "Росатом", при этом общая сумма необходимых затрат оценивается в 1,1 млрд рублей.

Наиболее известная тройка почтовых клиентов в России - CommuniGate Systems, VK и "МойОфис".