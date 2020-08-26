В России создадут аналог сервиса видеозвонков Zoom

Концерн уже разрабатывает облачную платформу для защищённой видеоконференцсвязи. В будущем специалисты хотят масштабировать архитектуру и создать полноценный сервис, аналогичный Zoom. Также гендиректор «Автоматики» сообщил, что концерн создаёт системы информационной безопасности.

В «Автоматике» решились на разработку платформы потому, что пандемия COVID-19 «показала необходимость проведения удалённых переговоров», причём и для госучреждений. Именно для них, в первую очередь, и создаётся сервис.

Напомним, Zoom — это платформа, разработанная американской Zoom Video Communications. Предназначена для проведения видеоконференций. Популярность получила во время пандемии. В тот же период Zoom пережил несколько скандалов, связанных с утечкой пользовательских данных.