В России создадут цифровую платформу для создания сложных судостроительных объектов

Опубликовано 26 сентября 2025, 17:551 мин.
В России создадут цифровую платформу для создания сложных судостроительных объектовДля проектирования сложных судостроительных объектов
Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает первую отечественную надотраслевую цифровую платформу для проектирования и информационного моделирования сложных объектов в судостроении, пишет ТАСС. Об этом рассказали эксперты корпорации на Международной выставке «Нева-2025».
Новая платформа объединит проекты «Судостроительная САПР» и «Цифровое судостроительное производство» и позволит создавать цифровые модели на всех этапах жизненного цикла объектов «система систем».
В ходе сессии эксперты также обсудили уже реализуемые цифровые проекты. Так, генеральный директор судозавода «Красное Сормово» Сергей Ляшенко поделился промежуточными результатами внедрения цифровой системы технологической подготовки и управления производством.
Создание платформы позволит российскому судостроению перейти на новый уровень цифровизации.