В России создадут цифровую платформу для создания сложных судостроительных объектов

Новая платформа объединит проекты «Судостроительная САПР» и «Цифровое судостроительное производство» и позволит создавать цифровые модели на всех этапах жизненного цикла объектов «система систем».

В ходе сессии эксперты также обсудили уже реализуемые цифровые проекты. Так, генеральный директор судозавода «Красное Сормово» Сергей Ляшенко поделился промежуточными результатами внедрения цифровой системы технологической подготовки и управления производством.

Создание платформы позволит российскому судостроению перейти на новый уровень цифровизации.