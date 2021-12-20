В России создадут мобильное приложение для доносов на экстремизм

Приложения
Сегодня в 13:32
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В России создадут мобильное приложение для доносов на экстремизмИ для жалоб по другим поводам
Генпрокуратура заказала разработку мобильного приложения, через которое граждане могли бы подавать жалобы на экстремизм. На проект потратят 10,5 млн рублей.
Приложение должны разработать до марта 2022 года. Главной его функцией станет взаимодействие граждан с прокуратурой. Станет проще подавать заявления об экстремизме и нарушении прав несовершеннолетних. Кроме того, будет открыта «прямая линия». Ещё в приложении будет размещаться актуальная информация об изменениях в законодательстве. Разработчики обещают внедрить и «истории», которые могут состоять из фотографии или видео со ссылками для перехода.
От пользователя приложение будет требовать доступ к местоположению. Это нужно, чтобы сервис показывал ближайшее отделение. Идентификация пользователя будет налажена через ввод код-пароля или биометрию (отпечаток пальца).
Источник: Коммерсант