В России создадут мобильное приложение для доносов на экстремизм

Приложение должны разработать до марта 2022 года. Главной его функцией станет взаимодействие граждан с прокуратурой. Станет проще подавать заявления об экстремизме и нарушении прав несовершеннолетних. Кроме того, будет открыта «прямая линия». Ещё в приложении будет размещаться актуальная информация об изменениях в законодательстве. Разработчики обещают внедрить и «истории», которые могут состоять из фотографии или видео со ссылками для перехода.

От пользователя приложение будет требовать доступ к местоположению. Это нужно, чтобы сервис показывал ближайшее отделение. Идентификация пользователя будет налажена через ввод код-пароля или биометрию (отпечаток пальца).