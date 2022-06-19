В России создадут официальную государственную замену Google Pay и Apple Pay

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила на ПМЭФ, что с банками обсуждается создание единого платёжного приложения. Есть информация о том, что проект хотели реализовать на базе сервиса «СБПэй».

Напомним, в марте россиян лишили возможности пользоваться Apple Pay и Google Pay с российскими картами. Интересно, что «СБПэй» изначально не предназначен для работы через карточную платёжную систему. Он позволяет переводить деньги со счета физлица на счёт юрлица через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Однако его можно доработать.

Впрочем, у проекта есть возможные ограничения. Не все банки реализовали у себя возможность использования «СБПэй», а многие POS-терминалы не приспособлены для сервиса.