Приложения
Сегодня 16:19
В России создадут приложение для поиска полезных продуктов в магазинах
Над ним работает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор разрабатывает мобильное приложение, с помощью которого россияне смогут составить правильный рацион, подсчитать количество калорий и узнать о качестве продуктов с полок магазинов.
Глава ведомства сообщила, что вдобавок к приложению планируется создание отдельного ресурса с информацией о качественной/не качественной и безопасной/не безопасной продукции. Роспотребнадзор считает, что данные решения помогут россиянам сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт.
С помощью приложения также можно будет составить правильный рацион и подсчитать калории.
В Роспотребнадзор уверены, что новые информационные ресурсы способны изменить негативные тенденции по ожирению, которым страдает значительная часть жителей России.
Сегодня, кстати, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day).
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