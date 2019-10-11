В России создадут приложение для поиска полезных продуктов в магазинах

Глава ведомства сообщила, что вдобавок к приложению планируется создание отдельного ресурса с информацией о качественной/не качественной и безопасной/не безопасной продукции. Роспотребнадзор считает, что данные решения помогут россиянам сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт.

С помощью приложения также можно будет составить правильный рацион и подсчитать калории.

В Роспотребнадзор уверены, что новые информационные ресурсы способны изменить негативные тенденции по ожирению, которым страдает значительная часть жителей России.

Сегодня, кстати, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day).