В России создали голосового помощника для пенсионеров

Сейчас голосовой помощник «Нина» работает в тестовой режиме. Его авторами являются специалисты Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова. Они отмечают, что российское приложение имеет ряд преимуществ перед конкурентами.

СМИ пишут, что «Нина» сможет работать без интернета. Пенсионеры смогут с её помощью набирать тексты, а сам помощник способен распознавать речь по акценту. Также в мобильной версии «Нины» будет реализована возможность синхронизации с ПК. Разработчики пообещали, что сервис будет интуитивно понятным. Каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, сможет в нём разобраться.