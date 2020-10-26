Приложения
Сегодня 22:00
В России создали приложение для автоматического вызова скорой при ударе током
Оно предназначено для электриков
Разработчики из Ярославля разработали мобильное приложение для автоматического вызова скорой при ударе током. Смартфон способен улавливать звуки, характерные для аварии, например, крик или звук электрического удара.
Помимо этого приложение помогает электрикам в работе. Когда сотрудник приходит на подстанцию или осматривает линию электропередач, он может проговаривать обнаруженные дефекты, а приложение с голосовым помощником «Михалыч» запишет это. Если сети нет, то информация всё равно сохранится. В базу она оправится затем, при появлении подключения.
Разработчики также оптимизировали энергопотребление для приложения, чтобы повысить автономность смартфонов.
Приложение разработали в рамках конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». За разработку команда получила первое место и приз в 150 тысяч рублей.