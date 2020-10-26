В России создали приложение для автоматического вызова скорой при ударе током

Помимо этого приложение помогает электрикам в работе. Когда сотрудник приходит на подстанцию или осматривает линию электропередач, он может проговаривать обнаруженные дефекты, а приложение с голосовым помощником «Михалыч» запишет это. Если сети нет, то информация всё равно сохранится. В базу она оправится затем, при появлении подключения.

Разработчики также оптимизировали энергопотребление для приложения, чтобы повысить автономность смартфонов.

Приложение разработали в рамках конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». За разработку команда получила первое место и приз в 150 тысяч рублей.