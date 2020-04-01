В России создали приложение для отслеживания людей в режиме самоизоляции

Как пишет издание «Ведомости», в описании приложения указано, что оно предназначено для «социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации». На момент публикации новости, приложение уже нельзя найти в цифровом магазине. Другие СМИ также пишут, что оно из Google Play исчезло.

Тем не менее, некоторые пользователи успели установить «Социальный мониторинг» и рассказали, что оно при установке запрашивает разрешение на доступ почти ко всем опциям смартфона: геолокации, файлам, камере и т.д. Кто-то из пользователей назвал это «антизаконным». Сообщается, что для регистрации в приложении нужно указать номер телефона и сфотографироваться. Функциональность «Социального мониторинга» ограничивалась кнопкой SOS и кнопкой «Последние новости», которая вела на сайт мэрии Москвы.

Напомним, ранее СМИ писали, что власти намерены отслеживать местоположение москвичей в режиме самоизоляции с помощью QR-кодов.