В России создали приложение для проверки спелости арбуза с помощью смартфона

Аналогичное решение разрабатывается и для стационарных устройств, которые будут устанавливаться в продуктовых отделах супермаркетов.

Функциональность программы основана на том, что при созревании овощей и фруктов происходит изменение их физико-химических свойств, что влияет на диэлектрические свойства их внутреннего содержимого. Эти изменения, в свою очередь, влияют на сигнал Wi-Fi, проходящий через продукт. Анализируя этот сигнал, приложение может дать представление о качестве продукта.

Одним из преимуществ такого подхода является его неинвазивность, позволяющая потребителям проверять качество продуктов, не повреждая и не вскрывая их. Исследователи считают, что данная технология может быть встроена в смартфоны, что позволит потребителям оценивать свежесть продуктов непосредственно на месте покупки.

Хотя подобные датчики для оценки свежести продуктов уже существуют, они часто требуют отдельных устройств. Интеграция этой функции в смартфоны может сделать ее более доступной и практичной для повседневного использования. Однако эксперты предупреждают, что точность такого приложения должна быть тщательно проверена, прежде чем оно получит широкое доверие потребителей. И это не все проблемы, с которыми разработка может столкнуться.