В России создали приложение для проверки спелости арбуза с помощью смартфона

В России создали приложение для проверки спелости арбуза с помощью смартфонаИ других продуктов
Ученые из России разработали мобильное приложение для определения свежести продуктов питания на основе интерпретации передаваемых через них сигналов Wi-Fi, сообщают «Известия». Этот метод позволяет изучать содержимое овощей и фруктов, не нарушая их целостности.
Аналогичное решение разрабатывается и для стационарных устройств, которые будут устанавливаться в продуктовых отделах супермаркетов.
Функциональность программы основана на том, что при созревании овощей и фруктов происходит изменение их физико-химических свойств, что влияет на диэлектрические свойства их внутреннего содержимого. Эти изменения, в свою очередь, влияют на сигнал Wi-Fi, проходящий через продукт. Анализируя этот сигнал, приложение может дать представление о качестве продукта.
Одним из преимуществ такого подхода является его неинвазивность, позволяющая потребителям проверять качество продуктов, не повреждая и не вскрывая их. Исследователи считают, что данная технология может быть встроена в смартфоны, что позволит потребителям оценивать свежесть продуктов непосредственно на месте покупки.
Хотя подобные датчики для оценки свежести продуктов уже существуют, они часто требуют отдельных устройств. Интеграция этой функции в смартфоны может сделать ее более доступной и практичной для повседневного использования. Однако эксперты предупреждают, что точность такого приложения должна быть тщательно проверена, прежде чем оно получит широкое доверие потребителей. И это не все проблемы, с которыми разработка может столкнуться.
Как и многие другие функции на смартфонах, оно слабо востребовано из-за традиционного к ним отношения по типу: слишком неточно для профессионалов и слишком сложно для обычного потребителя
Первоначальная версия приложения будет совместима с операционной системой Android, в дальнейшем планируется расширить ее доступность для других операционных систем.