В России создали сервис для автоматической расшифровки звонков в текст

Как сказано в пресс-релизе компании, сервис сохраняет все входящие и исходящие телефонные звонки в аудио- и текстовом форматах. Их можно найти в приложении Тинькофф Мобайл. Подключить сервис можно там же. После этого запись всех звонков идёт в автоматическом режиме. Расшифровка звонка будет представлена в виде переписки в мессенджере. Абоненты также смогут делиться записью или текстом разговора через смс, электронную почту или мессенджер.

Сообщается, что распознавание и расшифровка звонков осуществятся благодаря собственным технологиям компании Tinkoff VoiceKit. Записи будут храниться в течение полугода. Затем данные уничтожатся без возможности восстановления.

Пока сервис доступен для абонентов Тинькофф Мобайла из Москвы и Санкт-Петербурга. Затем появится и у жителей других городов.