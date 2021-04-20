Приложения
Сегодня в 14:25
В России создали сервис для проверки размера будущей пенсии
В СберБанк Онлайн
Сбер добавил в приложение СберБанк Онлайн сервис для проверки размера будущей пенсии. Он также позволяет делать долгосрочные накопления.
Сервис находится в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ». Там нужно дать согласие на получение данных с портала «Госуслуги». Запрос обработают за 5–10 минут, а затем выведут информацию о пенсии на экране.
В пресс-релизе Сбер пояснил, что российская система обязательного пенсионного страхования (ОПС) складывается из двух частей — страховой и накопительной. Страховая состоит из фиксированной суммы и накопленных пенсионных баллов. Последние зависят от стажа человека и его доходов.
«Пенсионная витрина» Сбера показывает ежемесячную пенсионную выплату, рассчитанную на сегодняшний день. Сервис также позволяет узнать размер накопительной пенсии.
Помимо этого, у Сбера есть инструменты для самостоятельных накоплений на пенсию.