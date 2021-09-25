В России создали Telegram-бота для поиска второй половинки

Автор поделился личной историей. Он никогда не стеснялся знакомиться с девушками, и иногда эти знакомства даже перестали в отношения. Однако в итоге появлялась проблема: у пары не было общих интересов. В результате айтишник расставался с очередной девушкой.

Он решил попробовать Tinder, но быстро понял, что там тоже сложно найти партнёршу со схожими интересами. Однажды автор всё же нашёл подходящую девушку в офлайне. Тем не менее его заинтересовала проблема, и он решил создать дейтинговый сервис без недостатков Tinder.

Lovely Bot сделали за две недели. Механика бота похожа на Tinder, но во время регистрации нужно указать свои интересы. Бот будет подбирать пользователю людей, у которых много общих с ним интересов. Когда кто-то лайкнет пользователя, ему придёт уведомление.

Разработчики планируют развивать сервис. Добавить в него, например, поиск партнёра по музыкальному вкусу.