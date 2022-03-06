В России стало невозможно оформить подписку на Spotify

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В России стало невозможно оформить подписку на SpotifyИз-за решения Visa и Mastercard
Накануне крупнейшие мировые платёжные системы Visa и Mastercard объявили о том, что уходят из России. Теперь жители страны не могут расплачиваться картами российских банков за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. На подписки на иностранные сервисы это тоже распространяется. Это подтвердил музыкальный стриминговый сервис Spotify.
Spotify заявил, что подписка Premium больше не доступна в России. Причина тому — ограничения, связанные с приостановкой работы Visa и Mastercard.
В Spotify пояснили, что если у вас уже есть подписка, она автоматически отменится при следующей попытке оплаты.
Напомним, 3 марта Spotify уже закрыл своей офис в России «на неопределённый срок». Тогда компания, впрочем, заявила, что считает «крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России».
Источник: Spotify