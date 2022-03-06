В России стало невозможно оформить подписку на Spotify

Spotify заявил, что подписка Premium больше не доступна в России. Причина тому — ограничения, связанные с приостановкой работы Visa и Mastercard.

В Spotify пояснили, что если у вас уже есть подписка, она автоматически отменится при следующей попытке оплаты.

Напомним, 3 марта Spotify уже закрыл своей офис в России «на неопределённый срок». Тогда компания, впрочем, заявила, что считает «крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России».