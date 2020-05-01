В России светофорами разрешат управлять со смартфона

Как пишет ТАСС, с помощью приложения пешеходы смогут продлить время зелёного сигнала светофора. Внедрять сервис начнут в 2021-2022 годах.

Приложение уже успешно прошло тестирование. По словам пресс-секретаря «ГЛОНАСС», сервис позволяет пешеходам стать регулировщиками дорожного движения через смартфон. Приложение может помочь людям с нарушениями зрения, инвалидам и пенсионерам. В нём, например, уже есть сценарий перехода дороги группой школьников. Как пояснил пресс-секретарь, группы детей не всегда успевают перейти пешеходный переход, пока горит зелёный.

Также разработчики обсуждают вопрос внедрения ограничений в приложение, чтобы им не смогли пользоваться с хулиганскими целями.