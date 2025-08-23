В России усилят контроль за доменами и защиту от кибермошенников

Опубликовано 23 августа 2025, 20:201 мин.
В России усилят контроль за доменами и защиту от кибермошенниковУтвержден план мероприятий
Правительство России поручило разработать эффективные способы определения личности при регистрации доменных имён и упростить аннулирование доменов, используемых для преступной деятельности, например для фишинга. Об этом говорится в утверждённом плане мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.
Исполнение поручения возложено на Минцифры, МВД, Минфин, Роскомнадзор при взаимодействии с Генпрокуратурой и Центральным банком. Ведомства должны подготовить свои предложения и представить их правительству в третьем квартале 2026 года.
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что в 2024 году ущерб от кибермошенничества превысил 200 млрд рублей, при этом почти четверть пострадавших — пенсионеры.
Внедрение новых правил регистрации и контроля за доменами позволит быстрее блокировать сайты мошенников и защищать пользователей интернета, особенно пожилых людей.