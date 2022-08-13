В России утвердили список обязательных приложений для отечественных аналогов Google Play Store

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В России утвердили список обязательных приложений для отечественных аналогов Google Play StoreПока приложений не так много
Минцифры опубликовало список приложений, обязательных для размещения в российских магазинах приложений, аналогах Google Play Store.
В частности, в список вошли приложения «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе». Ранее в Минцифры обещали, что список будет расширен в будущем.
«Газета.ру» отметила, что в приказе Минцифры не указано, на какие именно магазины приложений распространяется действие. Ранее в сообщении ведомства фигурировал только RuStore. Однако в России намерены работать как минимум четыре маркетплейса: RuMarket, NashStore, RuStore и сервис от МТС.
Приказ вступит в силу 1 сентября 2022 года.