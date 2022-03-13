В России уже началась блокировка Instagram. Как это выглядит

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В России уже началась блокировка Instagram. Как это выглядитСкоро это случится по всей стране
Роскомнадзор пообещал начать блокировку Instagram 14 марта в 00:00 часов. На Дальнем Востоке однако уже начались проблемы с доступом. Об этом же сообщают и в Бурятии, где ещё длится 13 марта.
СМИ сообщают, что жителям Дальнего Востока соцсеть уже недоступна. С включённым VPN всё работает.
«Кровавая барыня»
Напомним, Instagram в России решили заблокировать из-за спорного решения Meta, владельца соцсети, позволить «язык ненависти» в отношении российских военнослужащих. В России это назвали недопустимым, а портал госуслуг и вовсе сделал рассылку, подав информацию так, будто соцсети разрешили призывы к насилиям в отношении всех россиян.
Роскомнадзор дал 48 часов на то, чтобы люди успели скачать все фото и видео из Instagram.
Источник: TJ