В России уже началась блокировка Instagram. Как это выглядит

Напомним, Instagram в России решили заблокировать из-за спорного решения Meta, владельца соцсети, позволить «язык ненависти» в отношении российских военнослужащих. В России это назвали недопустимым, а портал госуслуг и вовсе сделал рассылку, подав информацию так, будто соцсети разрешили призывы к насилиям в отношении всех россиян.

Роскомнадзор дал 48 часов на то, чтобы люди успели скачать все фото и видео из Instagram.