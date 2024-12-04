В России вновь оштрафовали Telegram за неспособность удалить запрещенный контент

Опубликовано 04 декабря 2024, 18:451 мин.
В России вновь оштрафовали Telegram за неспособность удалить запрещенный контентМиллионы рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, пишет Лента.ру. Таганский районный суд постановил, что мессенджер нарушил российское законодательство.
Telegram был признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Этот закон обязывает компании ограничивать или удалять контент, признанный незаконным в соответствии с российским законодательством. Telegram уже сталкивался с подобными штрафами в прошлом, но, к счастью, продолжает широко использоваться в стране, несмотря на юридические проблемы.
25 ноября 2024 года Telegram, кстати, уже был оштрафован на 7 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Суд признал компанию виновной в неудалении информации, запрещенной по российскому законодательству.