В России впервые ежедневная аудитория Telegram превысила 50 млн человек

По данным исследования, в феврале DAU Telegram впервые превысила 50 млн человек и составила 50,2 млн. Первое и второе места по DAU занимают социальная сеть ВКонтакте (53,3 млн) и видеосервис YouTube (51,3 млн). Месячная аудитория (MAU) Telegram достигла 75,1 млн человек.

Среди других приложений, которые показали рост DAU в феврале, можно выделить Дзен (24,3 млн) и TikTok (32,6 млн).