В России вступил в силу закон о предустановке «Яндекса» на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ

В сентябре 2021 года Кабмин утвердил «Яндекс» в качестве поисковой системы для использования по умолчанию на продаваемых в России гаджетах. Помимо этого в список обязательных приложений для компьютеров вошли «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и Kaspersky Internet Security.

В постановлении правительства также обозначены правила предустановки. Обязательное приложение должны либо установить в полном объёме на жёсткий диск, либо разместить на экране иконку для скачивания, либо при первом включении устройства показать окно для загрузки программы. При этом пользователи сохранят право самостоятельно выбрать поисковую систему.

Напомним, 1 апреля 2021 года в России вступили в силу поправки, обязывающие предустанавливать отечественные приложения на ввозимые в страну устройства.